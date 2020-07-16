Часть территории Лаишевского района включили в состав Казани

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Территорию Матюшинского сельского поселения Лаишевского района включили в состав города Казани. По словам вице-мэра Казани Людмилы Андреевой, на присоединяемой территории нет населенных пунктов, земля свободная от населения.

На этой территории планируется развитие спортивного комплекса «Динамо». Здесь будет построен биатлонный комплекс.

Депутаты Госсовета на 11-м заседании парламената сегодня единогласно поддержали эту инициативу.

В июне депутаты Казгордумы включили шесть земельных участков Лаишевского района в границы Казани.

