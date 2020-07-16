Новости общества

11:54 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Часть территории Лаишевского района включили в состав Казани

10:54, 16.07.2020 1
Часть территории Лаишевского района включили в состав Казани
Фото: скриншот

Территорию Матюшинского сельского поселения Лаишевского района включили в состав города Казани. По словам вице-мэра Казани Людмилы Андреевой, на присоединяемой территории нет населенных пунктов, земля свободная от населения.

На этой территории планируется развитие спортивного комплекса «Динамо». Здесь будет построен биатлонный комплекс.

Депутаты Госсовета на 11-м заседании парламената сегодня единогласно поддержали эту инициативу.

В июне депутаты Казгордумы включили шесть земельных участков Лаишевского района в границы Казани.

ОбществоВласть Татарстан
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 11:28
    Включите Столбище тоже пожайлуста в состав Казани, без нормальных дорог, воды, нормальных мусорок очень тяжко.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем