«Инстаграм» глав районов Татарстана 15 июля: подготовка к сбору урожая в Актаныше и бассейн в Бавлах, которому позавидует Казань

Глава Актанышского района Энгель Фаттахов проверил готовность 95 комбайнов для сбора урожая. По его словам, проверка прошла в два этапа.

Глава Бавлинского района Рамиль Гатиятуллин сообщил об открытии огромного открытого плавательного бассейна. Бассейн имеет как мелководную зону, так и глубоководную. Он начнет работу с завтрашнего дня с 8:00 утра до 20:00 вечера. Глава района напомнил, что бассейн открыт с согласования Роспотребнадзора и необходимо соблюдать меры безопасности при пандемии.

Глава Лениногорского района Рягат Хусаинов попросил оценить новую детскую площадку в одном из дворов на улице Ленинградская. Правда, пользователи сразу задались вопросом, почему детская площадка появилась именно там.

«Зачем,там одни пенсионеры большинство живут», — прокомментировала пользователи под логином stepnova_natalie_

Благоустройством также занимаются и в Кайбицком районе. Глава района показал, как идут работы по благоустройству парка Победы. Судя по кадрам, полным ходом идет укладка брусчатки.