В МФЦ Татарстана расширили перечень услуг

В МФЦ Татарстана расширили перечень оказываемых услуг. С 18 мая в офисах «Мои документы» можно оформить замену водительских удостоверений, подать заявление на ежемесячные выплаты в связи с рождением (усыновлением) первого ребенка, получить справки о наличии (отсутствии) судимости. Кроме того, в МФЦ можно получить справки о том, был подвергнут или нет гражданин административному наказанию за потребление наркотических средств, а также заказать дубликаты актов гражданского состояния (повторное свидетельство о смерти, рождении и т. д.).

Как сообщает пресс-служба МФЦ, в «Моих документах» сейчас оказываются те услуги, которые невозможно получить в электронном виде.

До введения ограничений из-за коронавируса в МФЦ татарстанцам были доступны 205 видов услуг. Сейчас офисы «Мои документы» предоставляют 112 видов услуг. Постепенно их число вернется к привычному уровню, сообщила директор ГБУ МФЦ Ленара Музафарова.

Из новых услуг в МФЦ доступно оформление выплаты 5 тыс. рублей семьям с детьми до трех лет. В скором времени через МФЦ можно будет оформить и другие «путинские» выплаты на детей.

Прием в МФЦ ведется по предварительной записи через портал госуслуг РТ и call-центр учреждения. Напомним, МФЦ возобновили работу 13 апреля.