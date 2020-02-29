В России начали испытывать два новых препарата для лечения редких болезней

В России испытывают два новых отечественных препаратов для лечения наследственного ангионевротического отека и мукополисахаридоза типа II (синдрома Хантера).

«Российские фармацевтические производители в настоящее время ведут активную разработку препаратов для лечения редких заболеваний... Оба препарата показали высокую безопасность и эффективность в доклинических испытаниях на животных», — передает RT сообщение российского Минздрава.

В ведомстве уточнили, что в этом году уже ожидаются доклинические испытания геннотерапевтического препарата для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА), произведенного в России.

Ранее в социальной сети «Инстаграм» запустили флешмоб в поддержку больных муковисцидозом. Найти публикации можно по хештегу #ДайтеМнеДышать.

