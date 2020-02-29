Новости общества

21:13 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В России начали испытывать два новых препарата для лечения редких болезней

19:41, 29.02.2020
В России начали испытывать два новых препарата для лечения редких болезней
Фото: realnoevremya.ru

В России испытывают два новых отечественных препаратов для лечения наследственного ангионевротического отека и мукополисахаридоза типа II (синдрома Хантера).

«Российские фармацевтические производители в настоящее время ведут активную разработку препаратов для лечения редких заболеваний... Оба препарата показали высокую безопасность и эффективность в доклинических испытаниях на животных», — передает RT сообщение российского Минздрава.

В ведомстве уточнили, что в этом году уже ожидаются доклинические испытания геннотерапевтического препарата для лечения спинальной мышечной атрофии (СМА), произведенного в России.

Ранее в социальной сети «Инстаграм» запустили флешмоб в поддержку больных муковисцидозом. Найти публикации можно по хештегу #ДайтеМнеДышать.

ОбществоМедицина
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров