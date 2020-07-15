МЧС Татарстана предупредило о сильном ветре и грозе сегодня вечером

ГУ МЧС РФ по РТ объявило штормовое предупреждение о неблагоприятных погодных условиях сегодня вечером и завтра днем.



По данным ФГБУ «Управление по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды Республики Татарстан», с 18.00 15 июля до 18.00 16 июля на территории Татарстана ожидаются гроза, местами град. При грозе возможны шквалистые усиления до 23 м/с.

Также в Казани ночью местами ожидается гроза, возможны кратковременные усиления ветра до 15—20 м/с.

Минувшим вечером в некоторых районах Казани и Татарстана прошла сильнейшая гроза. Пользователи поделились фотографиями и видео стихии.