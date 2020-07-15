Агент назвал игроков «Уфы», которые могут перейти в «Спартак»

Футбольный агент Алексей Сафонов назвал игроков «Уфы», которые могут заинтересовать московский «Спартак» после назначения на пост гендиректора «красно-белых» экс-рулевого уфимцев Шамиля Газизова.

«Ходят разговоры о Неделчару, но я не думаю, что румын перейдет в «Спартак». Есть еще перспективный быстрый узбек Урунов. Но если говорить о том, кто сразу способен помочь «Спартаку», то это только Фомин», — сказал Сафонов.

При этом наиболее вероятным кандидатом на усиление «Спартака» агент считает форварда тульского «Арсенала» Евгения Луценко. Нападающий туляков в нынешнем сезоне забил 15 голов и идет вторым в гонке лучших бомбардиров РПЛ, уступая лишь Артему Дзюбе из «Зенита» (16 голов).

Подробнее об уходе Газизова из «Уфы» в московский «Спартак» можно почитать в материале «Реального времени».