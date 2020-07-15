В Набережных Челнах появятся новые автобусы «Газель»

На дорогах Набережных Челнов на следующей неделе появятся новые низкопольные автобусы «Газель City». Полная вместимость салона — 22 пассажира.

«Сидячих мест ровно столько, сколько и в «Нефазе», но они вместимые. Как показывает опыт в городе, они (автобусы — прим.авт) не окупаются. В часы пик мы перевозим порядка 70 человек. Чтобы окупить лизинг в 12 миллионов рублей нужно за круг 110 человек перевезти», — рассказал журналистам генеральный директор ООО «Пассажирские перевозки» Николай Тятюшкин.

В новых автобусах пассажиры смогут расплатиться наличными, банковской картой или с помощью смартфонов.

Жители Набережных Челнов ждали запуска автобусов средней и большой вместимости. В маршрутках не могли ездить пассажиры с колясками.

В салоне новых автобусов «Газель» выделены места для маломобильных пассажиров, для них же предусмотрен откидной пандус.