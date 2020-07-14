В Зеленодольске за спасение людей из горящей больницы наградили 37 человек

Фото: МЧС по РТ

Глава Зеленодольска Михаил Афанасьев вручил благодарственные письма участникам спасения пациентов Зеленодольской ЦРБ во время пожара.

Напомним, пожар в сосудистом центре ЦРБ случился 22 мая. Всего из здания были эвакуированы 88 человек, 70 из них эвакуировали сотрудники больницы. В результате пожара погибли три человека.



— Мы все свидетели, какой четкой и слаженной была в тот момент работа врачей. Они начали эвакуацию пациентов еще до приезда пожарных, и это помогло спасти жизни людей, которые находились в сосудистом центре. Я благодарен нашим медикам и спасателям за выдержку, за любовь к своей работе, к людям. Большое спасибо дорожникам, которые в тот момент находились на территории ЦРБ. Никого невозможно заставить, дать приказ — совершать поступки можно только сердцем. Тем более такие героические. Я всем вам говорю большое спасибо! — поблагодарил неравнодушных зеленодольцев Михаил Афанасьев.



Кроме того, в спасении пациентов участвовали и случайные прохожие. Ими оказались студенты из Волжска Кирилл Кузнецов и Виген Мирзоян, а также ученик зеленодольского лицея №14 Адель Нуруллин. Им также вручены благодарственные письма.