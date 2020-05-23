Очевидцы рассказали, как произошел пожар в зеленодольской больнице — видео

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Первыми спасать пациентов из горящего сосудистого отделения больницы в Зеленодольске стали медики. Они стали выносить больных на руках, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Присоединились к спасению людей и рабочие, укладывавшие асфальт на территории больницы.

«Забегаю в палату, там люди лежат. Ну они молятся там лежат… Им говорю: «Вставайте!», а они оказывается ходить нет могут», — рассказал Фанис Нагуманов, один из рабочих. Он рассказал, что открыл окно и стал по одному вытаскивать неходячих больных.

Напомним, что эвакуировать удалось 90 человек. В результате пожара двое пострадали, трое пациентов скончались.

Один из пациентов получил ожоги дыхательных путей и умер в реанимации через полтора часа. На месте погибли двое мужчин в возрасте 80-ти и 75-ти лет, сообщила и.о. главврача Зеленодольской ЦРБ Елена Тверскова.