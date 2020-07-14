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В Казани пройдет Всероссийский слет Национальной лиги студенческих клубов

17:46, 14.07.2020
В Казани пройдет Всероссийский слет Национальной лиги студенческих клубов
Фото: «Реальное время»

В Татарстане с 21 по 27 сентября пройдет Всероссийский слет Национальной лиги студенческих клубов. Распоряжение о проведении мероприятия подписал премьер-министр РТ Алексей Песошин.

Слет станет единой площадкой для укрепления связей между студенческими клубами. В течение месяца будет утвержден межведомственный план подготовки и проведения слета. Возглавит оргкомитет заместитель премьер-министра Республики Татарстан Лейла Фазлеева.

Контроль за подготовкой возложен на Министерство по делам молодежи РТ, говорится в документе.

Ранее в Татарстане создали комиссию по сохранению татарского языка.

Общество Татарстан
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