Социальные организации Татарстана начали получать финансовую помощь от Сбербанка

Отделение «Банк Татарстан» ПАО Сбербанк начало выдачу льготных субсидированных кредитов социально ориентированным некоммерческим организациям. На данный момент выдано кредитов на сумму более 60 млн рублей.

Согласно условиям программы, при сохранении компанией не менее 90% персонала 100% кредита и проценты по нему будут списаны начиная с 1 апреля 2021 года (при сохранении не менее 80% занятости будет списано 50% кредита).

Сумма кредита по программе определяется количеством сотрудников заемщика, умноженных на величину МРОТ и количество полных месяцев до 1 декабря 2020 года с момента предоставления кредита. Максимальный срок кредита — до 30 июня 2021 года, а при списании долга — до 1 апреля 2021 года.

Рушан Сахбиев, управляющий отделением «Банк Татарстан» ПАО Сбербанк:

«На текущий момент мы получаем заявки на кредиты по новой госпрограмме от социально ориентированных некоммерческих организаций Татарстана. Самая важная особенность этой программы заключается в том, что государство полностью погасит кредит и начисленные по нему проценты предприятиям, которые сохранят до марта 2021 года штат сотрудников на уровне 90%. Надеемся, что финансирование поможет социальным организациям нашей республики успешно справиться с последствиями ситуации, вызванной пандемией».

Материал подготовлен совместно с пресс-службой ПАО Сбербанк