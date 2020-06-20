Прокуратура: «Татфлот» пытался скрыть от налоговой 14 млн рублей

Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Татарская транспортная прокуратора при проверке деятельности АО «СК «Татфлот» обнаружила нарушения. Компания продолжала расплачиваться с поставщиками, из-за чего Налоговая служба не получила более 14 млн рублей.

По версии надзорного ведомства, «Татфлот» получал деньги от своих должников. Однако просил дебиторов перечислять их не на свои счета, которые были арестованы из-за долга по налогам в размере 186 млн рублей. Вместо этого перевозчик предлагал переводить средства на счета поставщиков.

В прокуратуре считают, что ФНС тем самым лишилась около 14 млн рублей, которые компания скрыла от налоговой.

«Учитывая наличие в указанных действиях должностных лиц признаков уголовно наказуемого деяния, материалы прокурорской проверки направлены в следственный орган для решения вопроса об уголовном преследовании виновных лиц, на основании которых следственным органом возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 199.2 УК РФ (сокрытие денежных средств, за счет которых должно производиться взыскание налогов, сборов и страховых взносов)», — говорится в сообщении прокуратуры.

Ранее «Реальное время» писало о крупнейших компаниях-должниках в Татарстане. Среди них есть и «Татфлот» с долгом в 192,8 млн рублей.