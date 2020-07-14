Исследование: у российских мужчин на 19% больше свободного времени, чем у женщин

Мужчины в России отдыхают на 19% больше, чем женщины. Об этом сообщила аналитическая служба международной аудиторско-консалтинговой сети FinExpertiza (исследование есть в распоряжении «Реального времени»).

В среднем российские женщины располагают 3 часами 12 минутами свободного времени по будним дням и 5 часами по выходным. У мужчин свободного времени больше — 3 часа 40 минут каждый будний день и по 6 с лишним часов каждый выходной.

Аналитики связали это с тем, что женщины значительно больше времени тратят на бытовые обязанности и заботу о членах семьи.

Сервис Avito опубликовал исследование о различиях мужчин и женщин при покупке жилья. Так, например, мужчинам чаще приходится копить на недвижимость.