Исследование: мужчинам чаще приходится копить на жилье, а женщины чаще используют «другие источники средств»

Сервис Avito опубликовал исследование о различиях мужчин и женщин при покупке жилья. Так, например, мужчинам чаще приходится копить на недвижимость.

По данным сервиса, 55% опрошенных женщин сообщили, что они не копили деньги на жилье. Среди мужчин таких оказалось только 36%.

Говоря об источниках средств, и мужчины, и женщины чаще всего указывали ипотеку и свои деньги (в эту же категорию вошли помощь родственников и друзей). Категорию «Подарили» назвали по 1% респондентов обоих полов. А вот «другие источники финансирования» использовали 8% женщин и 3% мужчин.

Согласно исследованию, мужчины чаще, чем женщины, довольны купленным жильем. О больших уступках при приобретении заявили 14% женщин и 10% мужчин.