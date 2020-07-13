Татарстанская таможня выявила вывод из страны 120 млн под видом оплаты плитки

Татарстанская таможня выявила вывод из страны 120 миллионов рублей по подложным документам. Об этом рассказали в пресс-службе ведомства.

Руководитель одной из организаций Казани перевел через компанию контрагенту 119 млн 213 тыс. рублей. В документах было указано, что средства представляют собой плату за якобы поставленную из-за границы в 2017 году облицовочную плитку.

В результате проведенных оперативно-розыскных мероприятий Татарстанской таможней возбуждено уголовное дело по статье «Совершение валютных операций по переводу денежных средств в иностранной валюте или валюте Российской Федерации на счета нерезидентов с использованием подложных документов». Материалы переданы в Казанский следственный отдел на транспорте Приволжского следственного управления на транспорте СК РФ, передают в пресс-службе.

Ранее Следственный департамент МВД России предъявил обвинения молдавскому бизнесмену Ренато Усатому. Ему инкриминируются создание преступного сообщества и незаконные валютные операции по выводу средств из РФ.

