На завтра синоптики Татарстана прогнозируют жару +38 градусов и град

Фото: МЧС по РТ

Завтра в Татарстане воздух прогреется до +33..+38 градусов. Республика окажется в теплом секторе южного циклона — в очень жаркой и неустойчивой воздушной массе, сообщает Гидрометцентр Татартана.

По прогнозам синоптиков, 14 июля местами пройдет кратковременный дождь, в отдельных районах с грозой и ветром до 15—20 м/с. Ночью температура будет держаться в диапазоне +19...+24 градуса. Днем максимально ожидается +33...+38 градусов.

Вечером 14 июля и ночью 15 июля ожидается прохождение активных фронтальных разделов. Местам пройдет сильный дождь, гроза, локально шквал до 18—23 м/с и град.

Ранее «Реальное время» сообщало, что на этой неделе будет аномальная жара.



