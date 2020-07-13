Мэрия Казани вернула незаконно приватизированное муниципальное имущество

В результате инвентаризации мэрия Казани обнаружила незаконное присвоение муниципальной собственности пустующих помещений.

Как сообщили сегодня во время городского оперштаба, были возбуждены уголовные дела по факту хищения муниципального имущества. В прошлом году приговор суда объявлен по четырем помещениям по улицам Академика Королева и Шамиля Усманова, незаконно выведенным из муниципальной собственности.

Объекты вернули муниципалитету.

Ранее сообщалось, что 1,7 млрд рублей доходов поступило в бюджет Казани от продажи и аренды муниципальных объектов за прошлый год.

