Мэрия Казани вернула незаконно приватизированное муниципальное имущество
В результате инвентаризации мэрия Казани обнаружила незаконное присвоение муниципальной собственности пустующих помещений.
Как сообщили сегодня во время городского оперштаба, были возбуждены уголовные дела по факту хищения муниципального имущества. В прошлом году приговор суда объявлен по четырем помещениям по улицам Академика Королева и Шамиля Усманова, незаконно выведенным из муниципальной собственности.
Объекты вернули муниципалитету.
Ранее сообщалось, что 1,7 млрд рублей доходов поступило в бюджет Казани от продажи и аренды муниципальных объектов за прошлый год.
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