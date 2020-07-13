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Мэрия Казани вернула незаконно приватизированное муниципальное имущество

16:29, 13.07.2020
Мэрия Казани вернула незаконно приватизированное муниципальное имущество
Фото: kzn.ru

В результате инвентаризации мэрия Казани обнаружила незаконное присвоение муниципальной собственности пустующих помещений.

Как сообщили сегодня во время городского оперштаба, были возбуждены уголовные дела по факту хищения муниципального имущества. В прошлом году приговор суда объявлен по четырем помещениям по улицам Академика Королева и Шамиля Усманова, незаконно выведенным из муниципальной собственности.

Объекты вернули муниципалитету.

Ранее сообщалось, что 1,7 млрд рублей доходов поступило в бюджет Казани от продажи и аренды муниципальных объектов за прошлый год.

Общество Татарстан
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