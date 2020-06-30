На каких условиях в Татарстане открылись магазины? — видео

Татарстан перешел на второй этап снятия «антиковидных ограничений». Это дало возможность открыться большему количеству магазинов, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

Запустил работу один из казанских торговых центров. Открылся только первый этаж, площадь которого попадает под разрешенные теперь 800 кв. м. Арендаторы рады приступить к работе после трех месяцев простоя.

Крупные магазины электроники открылись давно. Они ограничили свою площадь лентами, огородив для покупателей небольшой разрешенный участок. Теперь же площадь расширена.

В большом парфюмерном магазине решено пускать не более 100 покупателей — правила Роскомнадзора предполагают пространство в четыре «квадрата» на каждого посетителя.