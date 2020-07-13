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Минниханов примет участие в Совете по нацпроектам и встретится с ведущим Сергеем Брилевым

10:34, 13.07.2020
Минниханов примет участие в Совете по нацпроектам и встретится с ведущим Сергеем Брилевым
Фото: realnoevremya.ru

Сегодня президент Татарстана Рустам Минниханов сегодня примет участие в заседании Совета при президенте РФ по стратегическому развитию и национальным проектам в режиме видеоконференции, которое проведет Владимир Путин. Это следует из плана, опубликованного на портале «Официальный Татарстан».

Также глава Татарстана встретится с замгендиректора телеканала «Россия» по специальным информационным проектам, руководителем и ведущим программы «Вести в субботу» Сергеем Брилевым.

ОбществоВласть Татарстан
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