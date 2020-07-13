Жители Татарстана активно используют сервис электронной регистрации при покупке недвижимости

По итогам 2-го квартала 2020 года в Татарстане 80 процентов сделок на покупку недвижимости в ипотеку в Сбербанке совершено с применением сервиса «Электронная регистрация».

Сервис позволяет практически полностью исключить необходимость очного общения между покупателем и продавцом недвижимости — обсуждение деталей сделки всеми участниками и подготовка договора купли-продажи проходят онлайн в личном кабинете «ДомКлик» (12+). Отправка документов на государственную регистрацию права собственности также совершается в электронном виде без посещения МФЦ и Росреестра.

Кроме того, при использовании клиентами сервиса «Электронная регистрация» Сбербанк снижает ставку по ипотечным кредитам на 0,3 процентных пункта.

Управляющий отделением «Банк Татарстан» ПАО Сбербанк Рушан Сахбиев:

«Электронная регистрация прав собственности в Сбербанке позволяет клиентам оперативно совершать сделки, избегая рисков для здоровья, так как до минимума сокращает социальные контакты. Мы отмечаем стабильный интерес жителей Татарстана к ипотечным кредитам. Поэтому Сбербанк продлил акцию по предоставлению дисконта в 0,3 процентных пункта на ставку по ипотеке при электронной регистрации для клиентов до февраля 2021 года».

Материал подготовлен совместно с пресс-службой ПАО Сбербанк