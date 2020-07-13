В Татарстане увеличивается количество площадей, на которых растет борщевик

В Татарстане обнаружили более 1 тыс. га земли, зараженной борщевиком Сосновского. Специалисты филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по РТ отметили, что в республике увеличивается количество площадей, на которых растет опасное растение.

В ведомстве уточнили, что борщевик растет на территории в 1,01 тыс. га в 28 муниципальных районах. Больше всего он растет в Высокогорском, Балтасинском, Арском, Нижнекамском, Пестречинском районах и в Казани. На площади 74,7 га провели обработку по уничтожению сорняка, передает пресс-служба Россельхознадзора.

Заместитель руководителя Татарстанского филиала Россельхозцентра по защите растений Любовь Занина отметила, что в 2012 году борщевиком Сосновского было занято порядка 109 га, в 2018-м — около 600 га. На сегодняшний день он растет на площади в более 1 тыс. га. За восемь лет площадь распространения выросла в десять раз, обратила внимание она.

Занина также подчеркнула, что никакой специализированной организации по борьбе с этим растением и никакого финансирования в Татарстане нет.



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