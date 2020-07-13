Новости общества

11:56 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

В Татарстане увеличивается количество площадей, на которых растет борщевик

10:56, 13.07.2020 3
В Татарстане увеличивается количество площадей, на которых растет борщевик
Фото: realnoevremya.ru

В Татарстане обнаружили более 1 тыс. га земли, зараженной борщевиком Сосновского. Специалисты филиала ФГБУ «Россельхозцентр» по РТ отметили, что в республике увеличивается количество площадей, на которых растет опасное растение.

В ведомстве уточнили, что борщевик растет на территории в 1,01 тыс. га в 28 муниципальных районах. Больше всего он растет в Высокогорском, Балтасинском, Арском, Нижнекамском, Пестречинском районах и в Казани. На площади 74,7 га провели обработку по уничтожению сорняка, передает пресс-служба Россельхознадзора.

Заместитель руководителя Татарстанского филиала Россельхозцентра по защите растений Любовь Занина отметила, что в 2012 году борщевиком Сосновского было занято порядка 109 га, в 2018-м — около 600 га. На сегодняшний день он растет на площади в более 1 тыс. га. За восемь лет площадь распространения выросла в десять раз, обратила внимание она.

Занина также подчеркнула, что никакой специализированной организации по борьбе с этим растением и никакого финансирования в Татарстане нет.

Ранее эксперт КФУ рассказал, какую опасность представляет борщевик для человека.

Общество Татарстан
комментарии 3

комментарии

  • Анонимно 10:57
    Да он уже вдоль трасс стал расти, а уж в глубине и подавно
    Ответить
  • Анонимно 11:22
    Штрафовать надо за присутствие растений на закрепленных территориях. Все ждут кто-то приедет и проблему решит. Вы для чего сидите?
    Ответить
  • Анонимно 11:39
    Куда местная администрация смотрит. Как следить за своей территорией так хозяина не найдёшь. Но как только самострой возведут сразу хозяева находятся. Ввести большие штрафы. Это же опасно для здоровья. И дети могут пострадать.
    Ответить
Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем