Эксперт КФУ рассказал об опасности борщевика для человека

Кандидат биологических наук, доцент Института экологии и природопользования Казанского федерального университета Вадим Прохоров рассказал, чем опасен борщевик для человека.

Самая главная опасность этого растения в том, что он вызывает сильнейшие ожоги на коже из-за наличия в соке особых веществ: кумаринов и фурокумаринов. Они повышают чувствительность организма к восприятию солнечного света и под влиянием ультрафиолета усиливают пигментацию, которую часто называют специфическими ожогами.

С середины июня до конца июля начинается период цветения и активного роста борщевика, растение выделяет летучие вещества. Если сок борщевика попал на кожу, следует мгновенно промыть данное место водой, наложить стерильную повязку и обратиться в медицинское учреждение.

В местах, где борщевик распространен, нужно надевать плотную непромокаемую одежду и очки. Прохоров предупредил о том, что через несколько часов после попадания на кожу сока борщевика, пораженная поверхность становится красной, горячей на ощупь и на ней появляются волдыри.

В первую очередь следует промыть пораженное место водой с мылом, обработать антисептическим средством и после обратиться к врачу.

«Гигантские заросли полностью вытесняют местные виды растений. В Казани борщевик можно встретить в парке им. М. Горького, на Сухой реке и на берегах Казанки. В данных местах стоит быть аккуратным, не касаться руками борщевика и обходить его стороной», — сказал эксперт.

Он обратил внимание на то, что некоторое время после прикосновения к борщевику, человек может не чувствовать никаких неприятных симптомов, поэтому в течение дня следует наблюдать за состоянием кожи и избегать солнечных лучей, передает пресс-служба КФУ.

В конце июня прокуратура Вахитовского района Казани потребовала от местных властей усилить борьбу с борщевиком в центре города.

