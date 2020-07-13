В Челнах напали на администратора местного паблика после публикации поста

Администратор местного популярного паблика «Челны ВКурсе» в соцсети «ВКонтакте» сообщил о нападении на него. Заявление опубликовано на странице сообщества.

Нападение он связал с публикацией поста в группе. Какого именно, владелец паблика не уточнил, добавив, что правоохранители просят соблюдать тайну следствия.

Администратор сообщества предупредил подписчиков, что некоторое время в группе не будут публиковаться посты.

По информации СМИ, нападение связано с постом о драке на съемках сериала «Мастер» Федора Бондарчука. Молодой человек рассказал журналистам, что после публикации с ним связались двое парней, работавших на съемках и предложили встретиться. Они пришли пьяными и после небольшого разговора один из них нанес удар. На место происшествия выехали полицейские и задержали нападавших.

На сообщество «Челны ВКурсе» подписано более 167 человек.

В начале мая задержали создателя проекта «Омбудсмен полиции». Ему предъявили обвинение в вымогательстве 300 тыс. рублей у экс-полицейского.

