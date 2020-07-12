«Рубин» сыграет с ЦСКА с тем же составом, что играл с «Краснодаром»
Стали известны составы команд на матч 28-го тура РПЛ между ЦСКА и казанским «Рубином».
Тренер гостей Леонид Слуцкий выпустил с первых минут тот же состав, что выходил в победной игре с «Краснодаром» (1:0).
Состав «Рубина»: Дюпин — Зуев, Сантос, Уремович, Старфельт — Абильдгор, Коновалов, Йевтич — Кварацхелия, Макаров, Игнатьев.
Состав ЦСКА: Акинфеев — Фернандес, Васин, Магнуссон, Щенников, Карпов — Марадишвили, Обляков, Сигурдссон, Влашич — Чалов.СпортФутбол Татарстан
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