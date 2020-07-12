Завтра состоится прощание с Борисом Тихомировым

Траурная церемония прощания с основателем и гендиректором ОАО «Казанский Гипронииавипром» Борисом Тихомировым пройдет завтра в Казани. Об этом сообщил «Реальному времени» организатор мероприятия «Казанский Гипронииавипром».

Прощальная панихида начнется в 9 утра в КДК им. В.И. Ленина по адресу ул. Копылова, 2а.. Предположительно, она продлится до 11 часов, после чего пройдут похороны на кладбище Сухая река в Авиастроительном районе Казани. Но точная информация появится вечером, обещают организаторы.

Борис Тихомиров ушел из жизни вчера утром на 75-ом году жизни, находясь на экстренном лечении в одной из крупных клиник Минздрава РТ. По данным источников «Реального газеты», смерть наступила от обширного инфаркта, вызванного осложнениями от COVID-19 на фоне тяжелейшего сахарного диабета.

Борис Тихомиров родился в поселке Абезь Коми АССР 8 мая 1946 года. Окончил факультет электропривода и автоматизации промышленных установок Московского энергетического института (1970). С 1970 по 1994 год занимал должность инженера и главного специалиста казанского филиала «Гипронииавиапром». В конце 80-х годов возглавил институт, сделав его одним из ведущих в проектировании объектов российского ОПК.