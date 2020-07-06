Власти Татарстана подробно разъяснили, как должны работать лагеря в условиях пандемии

Офис уполномоченного по правам предпринимателей при президенте РТ подготовил свод правил работы детских лагерей в период пандемии коронавируса.

Так, при подготовке к сменам руководство лагеря должно получить все необходимые разрешения Роспотребнадзора. Персонал должен сдать тест на COVID-19 за 72 часа до заселения. Принимать разрешается только 50% детей от обычного количества.

Во время смены также действует целый свод правил. Например, завозить детей и персонал требуется одномоментно. На улице должно проходить как можно больше мероприятий. Работники, как и дети, не должны покидать лагерь, а также контактировать с кем-то извне.

Полный список правил, а также чек-лист можно посмотреть здесь.

Напомним, что Роспотребнадзор дал разрешение на старт работы 62 детским лагерям. В этом году на летний отдых детей планируется потратить 1,6 млрд рублей.