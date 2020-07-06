Власти Татарстана подробно разъяснили, как должны работать лагеря в условиях пандемии
Офис уполномоченного по правам предпринимателей при президенте РТ подготовил свод правил работы детских лагерей в период пандемии коронавируса.
Так, при подготовке к сменам руководство лагеря должно получить все необходимые разрешения Роспотребнадзора. Персонал должен сдать тест на COVID-19 за 72 часа до заселения. Принимать разрешается только 50% детей от обычного количества.
Во время смены также действует целый свод правил. Например, завозить детей и персонал требуется одномоментно. На улице должно проходить как можно больше мероприятий. Работники, как и дети, не должны покидать лагерь, а также контактировать с кем-то извне.
Полный список правил, а также чек-лист можно посмотреть здесь.
Напомним, что Роспотребнадзор дал разрешение на старт работы 62 детским лагерям. В этом году на летний отдых детей планируется потратить 1,6 млрд рублей.Общество Татарстан
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