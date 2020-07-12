В Госдуму внесли законопроект о доступе к врачебной тайне

В Госдуму внесли законопроект, в котором предлагается частично открыть доступ к врачебной тайне.

Так, согласно документу, в законопроект «Об основах охраны здоровья граждан в Российской Федерации» предлагается внести поправки, которые разрешат передавать сведения об умершем пациенте, которые составляют врачебную тайну, лицам, которые он сам указал. Для этого пациенту надо будет написать письменное согласие на это.

Информацию, содержащую врачебную тайну, могут передать родственникам и должностным лицам. Она может использоваться не только в медицинских целях, но и для проведения научных исследований, их опубликования в научных изданиях, использования в учебном процессе.

В феврале Минтранс РФ разработал законопроект, который позволит МВД получать данные о водителях, страдающих алкоголизмом и наркоманией, от Минздрава.

