В Татарстане увеличилось число заражений коронавирусом в трудовых коллективах

В Татарстане на этой неделе количество случаев заражения коронавирусом в трудовых коллективах увеличилось по сравнению с предыдущей неделей, заявила врио руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Трофимова.

Так, за минувшую неделю выявили 37 новых случаев в 23 трудовых коллективах. В то же время за неделю с 29 июня по 5 июля обнаружили 32 заболевших в 16 трудовых коллективах.



Помимо этого, на этой неделе ведомство проверило 640 объектов. Трофимова подчеркнула, что количество нарушителей не уменьшается. Профилактические мероприятия не выполнялись на 40 объектах, передает пресс-служба президента РТ.

Также врио руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ сообщила, за неделю Роспотребнадзор Татарстана выявил 19 фактов нарушения режима изоляции.

