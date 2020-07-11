На этой неделе выявлено 19 случаев нарушения самоизоляции в Татарстане

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За неделю Роспотребнадзор Татарстана выявил 19 фактов нарушения режима изоляции. Об этом сегодня на субботнем совещании доложила врио руководителя Управления Роспотребнадзора по РТ Марина Трофимова.

Нарушения режима выявлено в Альметьевске, Бугульме, Казани, Зеленодольском районе, Лаишево, Набережных Челнах, Нижнекамске.

Всего на изоляции находятся 1280 человек. Их них 99 человек прибыли из-за рубежа. Остальные 1181 человек — это контактные с установленными больными и подозрительными на Covid-19.

В общероссийском рейтинге регионов Татарстан по показателям заболеваемости занимает 79 место (среди регионов ПФО — 13 место).

Ранее Минниханов поручил вести разъяснительную беседу с населением для недопущения распространения коронавируса.