Татарстанцы за полгода воспользовались 139 млн раз порталом госуслуг республики
Жители Татарстана на шесть месяцев этого года получили 139 млн электронных услуг и сервисов на портале госуслуг республики.
Как отметили в Минцифры РТ, это превышает прошлогодний показатель за аналогичный период на 5 млн.
С начала года через портал госуслуг республики было проведено 13,8 млрд платежных операций.
На сегодняшний день на портале зарегистрировались 2,5 млн жителей республики. Здесь представлено 306 электронных услуг и сервисов, оформить которые жители могут в быстром и удобном формате. Кроме того, можно скачать мобильное приложение «Услуги РТ».
В конце июня в приложении «Услуги РТ» появился новый способ оплаты.
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