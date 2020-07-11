Татарстанцы за полгода воспользовались 139 млн раз порталом госуслуг республики

Жители Татарстана на шесть месяцев этого года получили 139 млн электронных услуг и сервисов на портале госуслуг республики.

Как отметили в Минцифры РТ, это превышает прошлогодний показатель за аналогичный период на 5 млн.

С начала года через портал госуслуг республики было проведено 13,8 млрд платежных операций.

На сегодняшний день на портале зарегистрировались 2,5 млн жителей республики. Здесь представлено 306 электронных услуг и сервисов, оформить которые жители могут в быстром и удобном формате. Кроме того, можно скачать мобильное приложение «Услуги РТ».

В конце июня в приложении «Услуги РТ» появился новый способ оплаты.

