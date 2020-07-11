Главное о коронавирусе на 11 июля: Минниханов просит разъяснительной работы, рекорд суточного прироста в мире

В Татарстане подтвердили еще две смерти от COVID-19

Сегодня стало известно о двух новых жертвах коронавирусной инфекции в Татарстане. Об этом сообщает оперштаб. Умерли 78-летний житель Казани и 68-летняя жительница Чистополя. В обоих случаях причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы, вирус идентифицирован.

Пожилой казанец был госпитализирован 6 июня с внебольничной двухсторонней полисегментарной пневмонией тяжелой степени во временный инфекционный госпиталь на базе ГКБ № 16 Казани. Ситуацию осложняли хронические болезни сердечно-сосудистой и эндокринной систем. 11 июня его перевели в реанимацию. 16 июня состояние пациента резко ухудшилось, сердце остановилось, спасти его не смогли.

68-летняя женщина проходила лечение в Чистопольской ЦРБ. У нее была диагностирована осложненная вирусная пневмония тяжелой степени. И она тоже страдала хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями. Пациентка умерла 26 июня.



За последние сутки в Татарстане подтвердились 35 новых случаев коронавируса, один завозной, остальные контактные. 10 человек госпитализированы, 25 человек лечатся дома. Большинство случаев — 19 — выявлены в Казани. В Челнах за последние сутки зарегистрировано три случая.

На 11 июля в Татарстане зарегистрировано 4 964 случаев COVID-19. Выздоровели за весь период 3 835 человек, в том числе 68 за минувшие сутки. От коронавируса в республике умерли 23 человека.

На субботнем совещании Рустам Минниханов отметил сложную ситуацию с коронавирусом. Люди перестали соблюдать меры безопасности. Президент призвал вести разъяснительную работу с населением.

По данным Росстата, в Татарстане в мае 2020 года умерли 3 928 человек. В мае прошлого года было зарегистрировано 3 768 летальных случаев. Показатель вырос на 4,2%.

Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что реализация проекта скоростной автомагистрали от Москвы до Казани — важнейшая часть общенационального плана по преодолению последствий коронавируса.



Рустам Минниханов поставил задачу, чтобы строящаяся республиканская инфекционная больница была запущена к середине августа.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал в Татарстане, что благодаря коронавирусу стали чаще выявлять онкологические заболевания на ранней стадии.

В Нижнекамске открылся муниципальный пляж.

В России может появиться вакцина от коронавируса для детей

За последние сутки в России выявлено 6 611 новых случаев коронавируса, выздоровели 8 378 человека. Таким образом, число зараженных выросло до 720 547 человек, а выздоровевших — до 497 446 человек.

Зафиксировано 188 смертей. За весь период в России от коронавируса умерли 11 205

человек.

В России начали разрабатывать вакцину от коронавируса для детей.

Росстат заявил, что мае коронавирусная инфекция стала причиной смерти 5 644 человек в России. Еще в 1 800 случаях COVID-19 идентифицировать не удалось. Это в два раза больше, чем по данным оперштаба.



Росавиация разработала схему возобновления международных перелетов. Авиасообщение возобновят со странами, где не более 40 зараженных на 100 тысяч жителей.

Иностранцам, прибывшим в Россию, разрешат не проходить самоизоляцию при наличии справки об отрицательном анализе на коронавирус.

Ученые связали высокий уровень сахара в крови с удвоением риска смерти от коронавируса.

В мэрии Москвы заявили, что у 22% жителей города сформировался иммунитет к коронавирусу.

В России проведено более 22,7 млн тестов на коронавирусную инфекцию.

ВОЗ не поддерживает идею тотального карантина

В мире коронавирусом нового типа на 10.35 (мск) заразились 12 270 172 человека, 563 137 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.

Лидируют по числу заболевших по-прежнему США — 3 291 786 млн человек. Далее идут Бразилия (1 804 338), Индия (822 674), Россия (720 547) и Перу (319 646).



ВОЗ выступила против возобновления тотального карантина.

Режим ЧС в Италии могут продлить до конца года.

Из-за коронавируса в Иерусалиме снова закрыли Храм Гроба Господня.

Число заболевших в мире за последние полтора месяца выросло в два раза.

Зафиксирован суточный рекорд по приросту новых заболевших.

Некоторые эксперты считают, что коронавирусная пандемия и период после нее вызовет «эру дешевой нефти» на рынках из-за падения спроса на нефтепродукты.

Ольга Плешкова