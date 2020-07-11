Главное о коронавирусе на 11 июля: Минниханов просит разъяснительной работы, рекорд суточного прироста в мире
В Татарстане подтвердили еще две смерти от COVID-19
Сегодня стало известно о двух новых жертвах коронавирусной инфекции в Татарстане. Об этом сообщает оперштаб. Умерли 78-летний житель Казани и 68-летняя жительница Чистополя. В обоих случаях причины смерти установлены в результате патологоанатомической экспертизы, вирус идентифицирован.
Пожилой казанец был госпитализирован 6 июня с внебольничной двухсторонней полисегментарной пневмонией тяжелой степени во временный инфекционный госпиталь на базе ГКБ № 16 Казани. Ситуацию осложняли хронические болезни сердечно-сосудистой и эндокринной систем. 11 июня его перевели в реанимацию. 16 июня состояние пациента резко ухудшилось, сердце остановилось, спасти его не смогли.
68-летняя женщина проходила лечение в Чистопольской ЦРБ. У нее была диагностирована осложненная вирусная пневмония тяжелой степени. И она тоже страдала хроническими сердечно-сосудистыми заболеваниями. Пациентка умерла 26 июня.
За последние сутки в Татарстане подтвердились 35 новых случаев коронавируса, один завозной, остальные контактные. 10 человек госпитализированы, 25 человек лечатся дома. Большинство случаев — 19 — выявлены в Казани. В Челнах за последние сутки зарегистрировано три случая.
На 11 июля в Татарстане зарегистрировано 4 964 случаев COVID-19. Выздоровели за весь период 3 835 человек, в том числе 68 за минувшие сутки. От коронавируса в республике умерли 23 человека.
- На субботнем совещании Рустам Минниханов отметил сложную ситуацию с коронавирусом. Люди перестали соблюдать меры безопасности. Президент призвал вести разъяснительную работу с населением.
- По данным Росстата, в Татарстане в мае 2020 года умерли 3 928 человек. В мае прошлого года было зарегистрировано 3 768 летальных случаев. Показатель вырос на 4,2%.
- Премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что реализация проекта скоростной автомагистрали от Москвы до Казани — важнейшая часть общенационального плана по преодолению последствий коронавируса.
- Рустам Минниханов поставил задачу, чтобы строящаяся республиканская инфекционная больница была запущена к середине августа.
- Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко рассказал в Татарстане, что благодаря коронавирусу стали чаще выявлять онкологические заболевания на ранней стадии.
- В Нижнекамске открылся муниципальный пляж.
В России может появиться вакцина от коронавируса для детей
За последние сутки в России выявлено 6 611 новых случаев коронавируса, выздоровели 8 378 человека. Таким образом, число зараженных выросло до 720 547 человек, а выздоровевших — до 497 446 человек.
Зафиксировано 188 смертей. За весь период в России от коронавируса умерли 11 205
человек.
- В России начали разрабатывать вакцину от коронавируса для детей.
- Росстат заявил, что мае коронавирусная инфекция стала причиной смерти 5 644 человек в России. Еще в 1 800 случаях COVID-19 идентифицировать не удалось. Это в два раза больше, чем по данным оперштаба.
- Росавиация разработала схему возобновления международных перелетов. Авиасообщение возобновят со странами, где не более 40 зараженных на 100 тысяч жителей.
- Иностранцам, прибывшим в Россию, разрешат не проходить самоизоляцию при наличии справки об отрицательном анализе на коронавирус.
- Ученые связали высокий уровень сахара в крови с удвоением риска смерти от коронавируса.
- В мэрии Москвы заявили, что у 22% жителей города сформировался иммунитет к коронавирусу.
- В России проведено более 22,7 млн тестов на коронавирусную инфекцию.
ВОЗ не поддерживает идею тотального карантина
В мире коронавирусом нового типа на 10.35 (мск) заразились 12 270 172 человека, 563 137 человека умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
Лидируют по числу заболевших по-прежнему США — 3 291 786 млн человек. Далее идут Бразилия (1 804 338), Индия (822 674), Россия (720 547) и Перу (319 646).
- ВОЗ выступила против возобновления тотального карантина.
- Режим ЧС в Италии могут продлить до конца года.
- Из-за коронавируса в Иерусалиме снова закрыли Храм Гроба Господня.
- Число заболевших в мире за последние полтора месяца выросло в два раза.
- Зафиксирован суточный рекорд по приросту новых заболевших.
- Некоторые эксперты считают, что коронавирусная пандемия и период после нее вызовет «эру дешевой нефти» на рынках из-за падения спроса на нефтепродукты.
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