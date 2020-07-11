СМИ: Amazon запретила сотрудникам устанавливать TikTok

Руководство компании Amazon потребовало от сотрудников удалить приложение TikTok со всех устройств, которые имеют доступ к корпоративной почте.

В противном случае телефон с установленным приложением будет отключен от почты, сообщает Vice со ссылкой на копию распоряжения.

Сотрудники компании могут пользоваться версией TikTok для браузера, ограничение касается только устанавливаемого приложения.

Свой запрет руководство Amazon объяснило «угрозами безопасности», не уточнив при этом их суть в своем распоряжении.

Компания не связывалась с ByteDance, разработчиком TikTok, и те не понимают причину запрета, сообщает The New York Times.



Позавчера, 9 июля, в работе сервиса TikTok произошел масштабный сбой. В пресс-службе приложения «Реальному времени» сообщили, что сбой в работе устранили, неполадки были вызваны необычно высоким трафиком.