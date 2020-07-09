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Технологии

В работе TikTok произошел масштабный сбой

22:13, 09.07.2020 1
В работе TikTok произошел масштабный сбой
Фото: pixabay.com

Пользователи из нескольких стран сообщают о сбоях в работе социальной сети TikTok.

Согласно данным сервиса Downdetector, сбои начались с 14:09 по времени Восточного побережья США (21:09 мск). О проблемах информируют пользователи из многих штатов США, из стран Европы.

Сообщения о сбое приходят и из других стран, но их меньше.

У 93% сообщивших о неполадках пользователей появилась проблема с просмотром видео, 3% не могут опубликовать файлы в соцсети, еще 2% столкнулись с тем, что не могут зайти в свою учетную запись.

TikTok — китайская социальная сеть, запущенная в середине 2018 года. Ее пользователи загружают короткие развлекательные видео.

Технологии
комментарии 1

комментарии

  • Анонимно 22:23
    Америка начала блокировку. Слава Богу!
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