TikTok объяснил сбои в работе более высоким трафиком, чем обычно

Внешняя пресс-служба TikTok сообщила «Реальному времени», что сбой в работе социальной сети устранен.

Вчера пользователи из многих штатов США, из стран Европы сообщили о сбоях в работе социальной сети TikTok. Они столкнулись с проблемами в работе приложения, связанными с уведомлениями, отображением лайков и количества просмотров, а также с проблемой загрузки видео.

«Проблемы, по-видимому, были вызваны более высоким трафиком, чем обычно, на наших серверах в Вирджинии, что привело ко временным сбоям в обслуживании. Мы решили проблему и изучаем ее причину», — рассказали в пресс-службе.