Казанский марафон перенесли на август

Казанский марафон будет перенесен на 15—16 августа в связи с ситуацией с новым коронавирусом.

Как отметили организаторы, они были готовы к старту 2 мая, уже изготовлены футболки, магниты, заказаны медали.

«Сложившаяся ситуация не только находится вне контроля организаторов старта, но и подвергает опасности здоровье участников массовых мероприятий. Подобным событием является и Казанский марафон. Нам очень важно, чтобы Казанский марафон оставался комфортным и безопасным мероприятием», — говорится в сообщении на сайте марафона.

Кроме того, организаторы обратились к участникам, забронировавшим жилье в прежние даты проведения марафона. По их словам, отели Казани уже предпринимают ряд мер по вопросу изменения или отмены оформленных индивидуальных бронирований, в том числе предоплаченных, без каких-либо сборов со стороны гостиниц.