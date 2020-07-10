В Татарстане женщина попала в реанимацию после укуса гадюки

В Татарстане жительница деревни Благодатная попала в больницу после укуса гадюки.

Женщина собирала ягоды, когда ее укусила змея. Она попала в реанимацию. После того, как состояние пациентки стабилизировалось, ее перевели в отделение. Женщина до сих пор находится под наблюдением врачей, сообщает пресс-служба Нижнекамского района.

Ранее главный токсиколог Минздрава Татарстана Алия Насибуллина ответила на вопрос об эффективности высасывания яда змеи из раны. По ее словам, это не самый лучший способ оказания первой помощи при укусе змеи.

