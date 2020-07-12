Прайс на услуги по изготовлению и размещению агитационных материалов к выборам Президента РТ «Татарстан — Новый Век» и на «Радио Болгар»
Интернет-газета «Реальное время» публикует прайс АО «ТРК «Новый Век» на оказание услуг в период проведения предвыборной агитации к выборам Президента Республики Татарстан, которые пройдут в Единый день голосования в Татарстане 13 сентября 2020 года.
Сведения о размере и условиях оплаты, а также иные условия изготовления и размещения предвыборных агитационных материалов в период проведения предвыборной агитации по выборам Президента Республики Татарстан на телеканале «Телевидение «Татарстан-Новый Век».
НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ
ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ
СТОИМОСТЬ ЗА УСЛУГУ (РУБ.),
ВКЛ. НДС (20%)
Производство агитационных видеоматериалов (оплачивается из избирательного фонда кандидата в депутаты/фонда избирательного объединения, выдвинувшего кандидата):
— выступление кандидата в записи «Гость в студии» (согласно жеребьевке) / заказной фильм / заказная программа
3 мин./1 сек.
16 200,00 / 90,00
— видеооткрытка статичная
до 15 сек.
4 475,00
— видеооткрытка динамичная
до 30 сек.
7 220,00
— функциональный видеоролик из материалов Заказчика
до 30 сек.
12 950,00
— функциональный видеоролик с выездом в пределах
г. Казани
до 30 сек.
16 580,00
— сложный перемонтаж видеоматериалов
1 мин.
3 560,00
— простой перемонтаж видеоматериалов (замена звукоряда, перевод на татарский язык)
1 мин.
2 360,0
— запись готового материала на СD, DVD
до 15 мин.
2 050,00
Трансляция агитационных видеоматериалов (в период с 15.08.2020 г. до 00:00 часов 12.09.2020 г.; оплачивается из избирательного фонда кандидата в депутаты/фонда избирательного объединения, выдвинувшего кандидата):
— программа / фильм / выступление в записи
1 мин./1 сек.
11 190,00 / 186,50
— видеоролик по индивидуальному плану
(согласно жеребьевке):
— с 05:00 до 7:59, с 10:01 до 17:29
1 сек.
134,00*
— с 8:00 до 10:00, с 17:30 до 23:00
1 сек.
196,00*
— с 23:01 до 00:30
1 сек.
91,00*
*Возможно смещение рекламного блока в пределах 30 мин.
420095, РТ. Казань, ул. Ш.Усманова,9, АО «ТРК «Новый Век»
Коммерческий департамент, отдел продаж ТВ
Тел/факс: (843) 570-51-00 (многоканальный)
Сведения о размере и условиях оплаты, а также иные условия изготовления и размещения предвыборных агитационных материалов в период проведения предвыборной агитации по выборам Президента Республики Татарстан в радиопрограмме «Радио Болгар (Болгар радиосы)».
радиоканала «Радио «Татарстан-Новый Век»
|
Наименование услуги
|
Ед. измерения
|
Стоимость за услугу (руб.),
вкл. НДС (20%)
|
Производство агитационных аудиоматериалов (оплачивается из избирательного фонда кандидата в депутаты/фонда избирательного объединения, выдвинувшего кандидата):
|
— выступление кандидата в записи «Гость в студии»
(согласно жеребьевке), заказная программа
|
1 мин./1 сек.
|
765,00/12,75
|
— простой информационный аудиоролик с музыкальной подложкой
|
до 30 сек.
|
1 730,00
|
— сложный информационный аудиоролик с музыкальной подложкой и звуковыми эффектами
|
до 30 сек.
|
2 495,00
|
— перемонтаж /перевод ролика на тат.или рус. язык
|
1 работа
|
815,00
|
Трансляция агитационных аудиоматериалов (в период с 15.08.2020 г. до 00:00 часов 12.09.2020 г.; оплачивается из избирательного фонда кандидата в депутаты/фонда избирательного объединения, выдвинувшего кандидата):
|
Программа, выступление
|
1 мин./1 сек.
|
715,00 / 12,00
|
Аудиоролик по индивидуальному медиаплану
(согласно жеребьевке):
|
— с 06:00 до 07:00, с 09:30 до 11:00, с 14:00 до 17:00, с 21:00 до 24:00.
|
1 сек.
|
23,00*
|
— с 07:01- до 09:29, с 11:01 до 13:59, с 17:01 до 20:59.
|
1 сек.
|
25,00*
* Возможно смещение рекламного блока в пределах 15 мин.
420015, РТ, Казань, ул. Горького, 15, радио «БОЛГАР РАДИОСЫ»,
Коммерческий департамент, отдел продаж радио
тел/факс: (843) 570-50-95 (многоканальный)ТехнологииМедиа Татарстан
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