Прайс на услуги по изготовлению и размещению агитационных материалов к выборам Президента РТ «Татарстан — Новый Век» и на «Радио Болгар»

Фото: Максим Платонов

Интернет-газета «Реальное время» публикует прайс АО «ТРК «Новый Век» на оказание услуг в период проведения предвыборной агитации к выборам Президента Республики Татарстан, которые пройдут в Единый день голосования в Татарстане 13 сентября 2020 года.

Сведения о размере и условиях оплаты, а также иные условия изготовления и размещения предвыборных агитационных материалов в период проведения предвыборной агитации по выборам Президента Республики Татарстан на телеканале «Телевидение «Татарстан-Новый Век».

НАИМЕНОВАНИЕ УСЛУГИ ЕД. ИЗМЕРЕНИЯ СТОИМОСТЬ ЗА УСЛУГУ (РУБ.), ВКЛ. НДС (20%) Производство агитационных видеоматериалов (оплачивается из избирательного фонда кандидата в депутаты/фонда избирательного объединения, выдвинувшего кандидата): — выступление кандидата в записи «Гость в студии» (согласно жеребьевке) / заказной фильм / заказная программа 3 мин./1 сек. 16 200,00 / 90,00 — видеооткрытка статичная до 15 сек. 4 475,00 — видеооткрытка динамичная до 30 сек. 7 220,00 — функциональный видеоролик из материалов Заказчика до 30 сек. 12 950,00 — функциональный видеоролик с выездом в пределах г. Казани до 30 сек. 16 580,00 — сложный перемонтаж видеоматериалов 1 мин. 3 560,00 — простой перемонтаж видеоматериалов (замена звукоряда, перевод на татарский язык) 1 мин. 2 360,0 — запись готового материала на СD, DVD до 15 мин. 2 050,00 Трансляция агитационных видеоматериалов (в период с 15.08.2020 г. до 00:00 часов 12.09.2020 г.; оплачивается из избирательного фонда кандидата в депутаты/фонда избирательного объединения, выдвинувшего кандидата): — программа / фильм / выступление в записи 1 мин./1 сек. 11 190,00 / 186,50 — видеоролик по индивидуальному плану (согласно жеребьевке): — с 05:00 до 7:59, с 10:01 до 17:29 1 сек. 134,00* — с 8:00 до 10:00, с 17:30 до 23:00 1 сек. 196,00* — с 23:01 до 00:30 1 сек. 91,00*

*Возможно смещение рекламного блока в пределах 30 мин.

420095, РТ. Казань, ул. Ш.Усманова,9, АО «ТРК «Новый Век»

Коммерческий департамент, отдел продаж ТВ

Тел/факс: (843) 570-51-00 (многоканальный)

Сведения о размере и условиях оплаты, а также иные условия изготовления и размещения предвыборных агитационных материалов в период проведения предвыборной агитации по выборам Президента Республики Татарстан в радиопрограмме «Радио Болгар (Болгар радиосы)».

радиоканала «Радио «Татарстан-Новый Век»

Наименование услуги Ед. измерения Стоимость за услугу (руб.), вкл. НДС (20%) Производство агитационных аудиоматериалов (оплачивается из избирательного фонда кандидата в депутаты/фонда избирательного объединения, выдвинувшего кандидата): — выступление кандидата в записи «Гость в студии» (согласно жеребьевке), заказная программа 1 мин./1 сек. 765,00/12,75 — простой информационный аудиоролик с музыкальной подложкой до 30 сек. 1 730,00 — сложный информационный аудиоролик с музыкальной подложкой и звуковыми эффектами до 30 сек. 2 495,00 — перемонтаж /перевод ролика на тат.или рус. язык 1 работа 815,00 Трансляция агитационных аудиоматериалов (в период с 15.08.2020 г. до 00:00 часов 12.09.2020 г.; оплачивается из избирательного фонда кандидата в депутаты/фонда избирательного объединения, выдвинувшего кандидата): Программа, выступление 1 мин./1 сек. 715,00 / 12,00 Аудиоролик по индивидуальному медиаплану (согласно жеребьевке): — с 06:00 до 07:00, с 09:30 до 11:00, с 14:00 до 17:00, с 21:00 до 24:00. 1 сек. 23,00* — с 07:01- до 09:29, с 11:01 до 13:59, с 17:01 до 20:59. 1 сек. 25,00*

* Возможно смещение рекламного блока в пределах 15 мин.

420015, РТ, Казань, ул. Горького, 15, радио «БОЛГАР РАДИОСЫ»,

Коммерческий департамент, отдел продаж радио

тел/факс: (843) 570-50-95 (многоканальный)