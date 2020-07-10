В Нижнекамске 11 июля откроется муниципальный пляж «Кама»
В Нижнекамске в Красном Ключе с 11 июля откроется муниципальный пляж «Кама». Об этом в своем Instagram-аккаунте сообщил мэр города Айдар Метшин.
«Территория к сезону готова, в процессе эксплуатации пляжа будут соблюдаться все необходимые меры безопасности, рекомендованные Роспотребнадзором», — написал Метшин.
Он призвал нижнекамцев соблюдать все необходимые меры профилактики, чтобы отдых на воде проходил с пользой для здоровья.
Минувшие выходные из-за жары жители Казани провели на водоемах, забыв о социальной дистанции. «Народу — как на лучших пляжах Турции», — отметил очевидец.
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