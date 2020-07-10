Качаловский театр в Казани откроется 11 сентября

Казанский театр им. Качалова откроется 11 сентября. Новый, 230-й сезон начнется с комедии «Безумный день, или Женитьба Фигаро», сообщает пресс-служба театра.

17 сентября состоится премьера сезона — «Бал воров» в постановке Ильи Славутского. В спектакле заняты заслуженные артисты Татарстана Елена Ряшина, Марат Голубев, Алексей Захаров, а также Павел Лазарев, Александр Малинин, Славяна Кощеева, Ксения Храмова, Виктор Шестаков, Илья Скрябин и другие.

Чтобы обеспечить безопасность зрителей во время пандемии коронавируса, рассадка в зрительном зале будет производиться в соответствии с требованиями Роспотребнадзора. Кроме того, предусмотрена многократная уборка помещений дезинфицирующими средствами. В холле и в залах установлены системы обеззараживания воздуха, диспенсеры с антисептиком для рук, на входе будут измерять температуру. В зале установлена современная приточно-вытяжная система вентиляции, благодаря которой воздух циркулирует и выходит на улицу.

6 июля труппа театра им. Качалова вышла из отпуска после самоизоляции.

