Труппа театра им. Качалова одной из первых в Татарстане вышла из отпуска после самоизоляции

Сегодня после периода самоизоляции и отпуска состоялся сбор труппы в зрительном зале основной сцены Казанского академического русского Большого драматического театра имени Василия Качалова.

Художественный руководитель — директор театра Александр Славутский поздравил всех с долгожданной встречей и рассказал о ближайших планах.

При благоприятных условиях 230-й театральный сезон планируется открыть уже 11 сентября комедией Бомарше «Безумный день, или Женитьба Фигаро». Первая премьера сезона состоится 17 сентября, в этот день планируется показать спектакль «Бал воров» по одноименной пьесе Жана Ануя в постановке народного артиста Татарстана Ильи Славутского.

Помимо этого, в начале сезона ожидается открытие выставки, посвященной 145-летию Василия Качалова. Мероприятие отложили в связи с режимом самоизоляции, введенным из-за коронавируса. Участниками выставки станут Государственный центральный театральный музей имени А. Бахрушина, музей МХАТа и театральный музей Качаловского. Редкие и уникальные экспонаты были доставлены из Москвы до начала режима самоизоляции и сейчас находятся на хранении в фондах музея театра.

В ближайшие дни будет открыта продажа билетов в кассе и на сайте театра, передает пресс-служба Минкультуры РТ.

В конце июня в Татарском театре оперы и балета им. Мусы Джалиля начались репетиции мюзикла «Алтын Казан».

