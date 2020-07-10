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Сегодня в Татарстане ожидается гроза и до +30 градусов

05:24, 10.07.2020
Сегодня в Татарстане ожидается гроза и до +30 градусов
Фото: tatarmeteo.ru

В пятницу, 10 июля, в Татарстане ожидается переменная облачность. Местами возможен кратковременный дождь, гроза, днем локально град.

Ветер юго-восточный с переходом днем на северо-западный умеренный, при грозе кратковременные усиления до 18—23 м/с, сообщается на сайте Гидрометцентра Татарстана.

Максимальная температура воздуха днем +25..+30˚C,на востоке РТ +31..+36˚C . В Казани термометры покажут от +25°С до +27°С. В Набережных Челнах прогнозируется от +31°С до +35°С.

Общество Татарстан
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