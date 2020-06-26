Ford Sollers поставит 200 автобусов школам Татарстана

Ford Sollers произведет 200 школьных автобусов на базе Ford Transit по заказу Министерства образования и науки Республики Татарстан.

Эти автобусы окрашены в желтый цвет, на них нанесена надпись «ДЕТИ», а также предупреждающие наклейки внутри салона. Также все автомобили оснастили в соответствии с требованиями министерства тахографом, который позволяет вести запись и хранение информации о действиях водителя, и ограничителем скорости до 60 км/ч.

Транспорт разработали с учетом всех требований технического регламента, гарантирующих безопасную перевозку детей. Автобусы рассчитаны на перевозку 21 ученика и одного сопровождающего, передает пресс-служба Минпромторга РТ.

В мае компания «Ford Sollers Елабуга» поставила дополнительные 190 легких грузовиков Ford Transit интернет-магазину Ozon.

