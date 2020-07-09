В Татарстане ушел в отставку судья Тукаевского района, попавший под критику начальства

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

Татарстанская квалифколлегия судей постановила снять полномочия с судьи Тукаевского райсуда Марселя Гараева. Он подал заявление об отставке по собственному желанию.

Он пробыл на посту менее трех лет, с октября 2017 года, передает chelny-biz.ru.

Гараев рассматривал несколько громких уголовных дел. Например, дело о махинациях с земельными участками челнинской ГК «Еврогрупп». По версии следствия, группа провела несколько подозрительных сделок с муниципальной землей, завладев крупными активами в Набережных Челнах и Тукаевском районе.

Напомним, в августе прошлого года зампред по уголовным делам Верховного суда Татарстана Максим Беляев раскритиковал работу нескольких судей в республике. В том числе попал под раздачу и Гараев. Его дело привели как пример отмены решения суда из-за процессуальных нарушений.