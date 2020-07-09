Главное о коронавирусе на 9 июля: Татарстан потерял 70% налога на прибыль, школьных линеек 1 сентября не будет
Визит Мишустина в Татарстан
За последние сутки в Татарстане подтвердились 35 новых случаев коронавируса, только один из них завозной. Четыре человека госпитализированы, 31 человек лечится дома. Большинство случаев — 16 — выявлены в Казани. В Челнах за последние сутки зарегистрирован только один случай.
На 8 июля в Татарстане зарегистрировано 4 893 случая COVID-19. Выздоровели за весь период 3 734 человека, в том числе 29 за минувшие сутки. Жертвами коронавируса в республике стал 21 человек.
- В Татарстане вчера подтвердился один случай смерти от коронавируса — умер 28-летний житель Высокогорского района.
- В Казани посещаемость торговых центров после послабления ограничений из-за коронавируса составила лишь 28% от средних значений до пандемии. Это один из самых низких показателей среди других российских городов. Связано это может быть с тем, что в татарстанских ТЦ пока открыты только некоторые торговые точки, имеющие отдельный вход.
Сегодня премьер-министр РФ Михаил Мишустин совершит первую с момента введения ограничительных мер из-за коронавируса рабочую поездку. Глава Кабмина РФ посетит Татарстан и пробудет здесь два дня. В числе прочего он осмотрит строящийся новый корпус РКИБ.
В Казани более 20 пациентов, перенесших пневмонию, вызванную коронавирусной инфекцией, прошли курс реабилитации в госпитале ветеранов войн.
В двух медучреждениях Казани — в Городской клинической больнице №7 и в Республиканском онкологическом диспансере — появится система искусственного интеллекта для распознавания патологий грудной клетки по снимкам компьютерной томографии. Она может выявлять не только подозрение на COVID-19, но и очаги раковых заболеваний и другие патологии.
Коронавирусная пандемия снизила в республике поступления от налога на прибыль на 70%. За пять прошедших месяцев Татарстан недосчитался доходов на 30 млрд рублей.
Стюардесса перезаражала игроков «Оренбурга»
За последние сутки в России выявлено 6 509 новых случаев коронавируса, выздоровели 8 805 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 707 301 человека, а выздоровевших — до 481 316 человек. Зафиксировано 176 смертей. За весь период в России от коронавируса умерли 10 843 человека.
- Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что вакцинация против новой коронавирусной инфекции в России будет добровольной.
- Совет по правам человека при президенте РФ предложил отменить все штрафы, выписанные за нарушение режима самоизоляции по коронавирусу.
- Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что легкие и сердце становятся наиболее уязвимыми после заражения коронавирусом, а переболевшим COVID-19, особенно в тяжелой форме, необходима реабилитация.
- Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев заявил, что игроки клуба заразились 21 июня, когда команда на самолете возвращалась из Москвы. Коронавирус нашли у стюардессы.
- В Подмосковье с 15 июля откроются пляжи и парки аттракционов. Также возобновят работу учреждения культуры, при этом в них нельзя будет проводить массовые мероприятия и кинопоказы в закрытых помещениях.
- В России одобрили препарат от COVID-19 «Коронавир». Его разработала компания «Р-Фарм». Ранее российский Минздрав одобрил препараты «Арепливир» и «Авифавир».
- Министр просвещения РФ Сергей Кравцов пообещал, что 1 сентября дети придут в школы, но традиционные линейки будут проведены в другом формате.
- Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что россияне могут избежать второй волны коронавируса, если будут учитывать опыт стран, где она уже началась.
- Пользователи Instagram заподозрили певицу Аниту Цой во лжи насчет заражения коронавирусом. Она опубликовала видео из больничной палаты и рассказала о своем самочувствии. В ответ пользователи отметили, что певица слишком хорошо выглядит для больного человека. «Ну, опять, как Бабкина прям: хорошеют от короны, ну, прям вся такая больная с кислородом сидит накрашенная», — написал один из них. «А ты хочешь, застать меня страшненькой? Умирающей? Нет! Мы — звезды. Нам это не позволительно», — ответила ему Цой (орфография и пунктуация сохранены, — прим. ред.).
Возобновление смертных казней в США в разгар пандемии
В мире коронавирусом нового типа на 10.30 (мск) заразились 12 043 080 человек, 549 508 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.
Лидируют по числу заболевших по-прежнему США, где оно превысило 3 млн человек — 3,05 млн. Далее идут Бразилия (1,71 млн), Индия (767,2 тыс.), Россия (699,7 тыс., данные не обновлены) и Перу (312,9 тыс.).
По количеству смертей лидируют США (132,2 тыс.), Бразилия (67,9 тыс.), Великобритания (44,6 тыс.), Италия (34,9 тыс.), Мексика (32,7 тыс.).
- Университет науки и искусств китайской провинции Хубэй сообщил, что двойное тестирование снизит смертность от коронавируса.
- В Испании создали «ультрабезопасный» курорт для путешествий во время пандемии коронавируса. Он появился в Таррагоне, где спроектировали кемпинг для отдыха, «свободный» от распространения инфекции. Пускать на территорию парка будут только туристов, прошедших тестирование на коронавирус.
- Число инфицированных коронавирусом с начала пандемии по всему миру превысило 12 млн.
- В Токио за прошедшие сутки выявили более 220 новых случаев заражения коронавирусом. Этот прирост стал рекордным для города за все время с начала распространения COVID-19 на территории Японии.
- Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе телеобращения объявил 13 июля в стране днем общенационального траура по жертвам коронавирусной инфекции.
- Ученые Университета Хьюстона разработали воздушный фильтр, который может задерживать вирус COVID-19, убивая его.
- В крупной больнице Misericordia Hospital в Эдмонтоне произошла вспышка коронавируса. Город претендует на проведение матчей плей-офф НХЛ, а также может принять финал Кубка Стэнли.
- В США впервые за 15 лет возобновят смертные казни на федеральном уровне. Это произойдет, несмотря на пандемию коронавируса и огромное количество зараженных в Штатах.
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