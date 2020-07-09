Главное о коронавирусе на 9 июля: Татарстан потерял 70% налога на прибыль, школьных линеек 1 сентября не будет

Визит Мишустина в Татарстан



За последние сутки в Татарстане подтвердились 35 новых случаев коронавируса, только один из них завозной. Четыре человека госпитализированы, 31 человек лечится дома. Большинство случаев — 16 — выявлены в Казани. В Челнах за последние сутки зарегистрирован только один случай.

На 8 июля в Татарстане зарегистрировано 4 893 случая COVID-19. Выздоровели за весь период 3 734 человека, в том числе 29 за минувшие сутки. Жертвами коронавируса в республике стал 21 человек.

В Татарстане вчера подтвердился один случай смерти от коронавируса — умер 28-летний житель Высокогорского района.

В Казани посещаемость торговых центров после послабления ограничений из-за коронавируса составила лишь 28% от средних значений до пандемии. Это один из самых низких показателей среди других российских городов. Связано это может быть с тем, что в татарстанских ТЦ пока открыты только некоторые торговые точки, имеющие отдельный вход.

Сегодня премьер-министр РФ Михаил Мишустин совершит первую с момента введения ограничительных мер из-за коронавируса рабочую поездку. Глава Кабмина РФ посетит Татарстан и пробудет здесь два дня. В числе прочего он осмотрит строящийся новый корпус РКИБ.

В Казани более 20 пациентов, перенесших пневмонию, вызванную коронавирусной инфекцией, прошли курс реабилитации в госпитале ветеранов войн.

В двух медучреждениях Казани — в Городской клинической больнице №7 и в Республиканском онкологическом диспансере — появится система искусственного интеллекта для распознавания патологий грудной клетки по снимкам компьютерной томографии. Она может выявлять не только подозрение на COVID-19, но и очаги раковых заболеваний и другие патологии.

Коронавирусная пандемия снизила в республике поступления от налога на прибыль на 70%. За пять прошедших месяцев Татарстан недосчитался доходов на 30 млрд рублей.

Стюардесса перезаражала игроков «Оренбурга»

За последние сутки в России выявлено 6 509 новых случаев коронавируса, выздоровели 8 805 человек. Таким образом, число зараженных выросло до 707 301 человека, а выздоровевших — до 481 316 человек. Зафиксировано 176 смертей. За весь период в России от коронавируса умерли 10 843 человека.

Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко заявил, что вакцинация против новой коронавирусной инфекции в России будет добровольной.

Совет по правам человека при президенте РФ предложил отменить все штрафы, выписанные за нарушение режима самоизоляции по коронавирусу.

Глава Минздрава РФ Михаил Мурашко заявил, что легкие и сердце становятся наиболее уязвимыми после заражения коронавирусом, а переболевшим COVID-19, особенно в тяжелой форме, необходима реабилитация.

Спортивный директор «Оренбурга» Дмитрий Андреев заявил, что игроки клуба заразились 21 июня, когда команда на самолете возвращалась из Москвы. Коронавирус нашли у стюардессы.



В Подмосковье с 15 июля откроются пляжи и парки аттракционов. Также возобновят работу учреждения культуры, при этом в них нельзя будет проводить массовые мероприятия и кинопоказы в закрытых помещениях.



В России одобрили препарат от COVID-19 «Коронавир». Его разработала компания «Р-Фарм». Ранее российский Минздрав одобрил препараты «Арепливир» и «Авифавир».



Министр просвещения РФ Сергей Кравцов пообещал, что 1 сентября дети придут в школы, но традиционные линейки будут проведены в другом формате.

Представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в России Мелита Вуйнович заявила, что россияне могут избежать второй волны коронавируса, если будут учитывать опыт стран, где она уже началась.

Пользователи Instagram заподозрили певицу Аниту Цой во лжи насчет заражения коронавирусом. Она опубликовала видео из больничной палаты и рассказала о своем самочувствии. В ответ пользователи отметили, что певица слишком хорошо выглядит для больного человека. «Ну, опять, как Бабкина прям: хорошеют от короны, ну, прям вся такая больная с кислородом сидит накрашенная», — написал один из них. «А ты хочешь, застать меня страшненькой? Умирающей? Нет! Мы — звезды. Нам это не позволительно», — ответила ему Цой (орфография и пунктуация сохранены, — прим. ред.).

Возобновление смертных казней в США в разгар пандемии

В мире коронавирусом нового типа на 10.30 (мск) заразились 12 043 080 человек, 549 508 человек умерли. Такие данные приводит Университет Джонса Хопкинса, который следит за распространением вируса в реальном времени.

Лидируют по числу заболевших по-прежнему США, где оно превысило 3 млн человек — 3,05 млн. Далее идут Бразилия (1,71 млн), Индия (767,2 тыс.), Россия (699,7 тыс., данные не обновлены) и Перу (312,9 тыс.).

По количеству смертей лидируют США (132,2 тыс.), Бразилия (67,9 тыс.), Великобритания (44,6 тыс.), Италия (34,9 тыс.), Мексика (32,7 тыс.).



Университет науки и искусств китайской провинции Хубэй сообщил, что двойное тестирование снизит смертность от коронавируса.



В Испании создали «ультрабезопасный» курорт для путешествий во время пандемии коронавируса. Он появился в Таррагоне, где спроектировали кемпинг для отдыха, «свободный» от распространения инфекции. Пускать на территорию парка будут только туристов, прошедших тестирование на коронавирус.

Число инфицированных коронавирусом с начала пандемии по всему миру превысило 12 млн.



В Токио за прошедшие сутки выявили более 220 новых случаев заражения коронавирусом. Этот прирост стал рекордным для города за все время с начала распространения COVID-19 на территории Японии.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе телеобращения объявил 13 июля в стране днем общенационального траура по жертвам коронавирусной инфекции.



Ученые Университета Хьюстона разработали воздушный фильтр, который может задерживать вирус COVID-19, убивая его.



В крупной больнице Misericordia Hospital в Эдмонтоне произошла вспышка коронавируса. Город претендует на проведение матчей плей-офф НХЛ, а также может принять финал Кубка Стэнли.

В США впервые за 15 лет возобновят смертные казни на федеральном уровне. Это произойдет, несмотря на пандемию коронавируса и огромное количество зараженных в Штатах.

Дарья Пинегина