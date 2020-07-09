Новости общества

11:44 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Двое членов кабмина РФ проводят совещания в Казани

11:35, 09.07.2020
Двое членов кабмина РФ проводят совещания в Казани
Фото: gazprom-media.com

В Казань прибыли уже два представителя российского правительства. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко и министр здравоохранения Михаил Мурашко проводят рабочие совещания.

Чернышенко возглавил заседание наблюдательного совета Университета Иннополис, рассказала «Реальному времени» руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова.

Министр здравоохранения же проводит селекторное совещание по вопросу маркировки лекарств.

Напомним, что сегодня в Казани проводится федеральное совещание по вопросам партнерства государства и компаний в IT-области. В нем примут участие также вице-премьер Марат Хуснуллин, глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков и министр цифрового развития Максут Шадаев. Проведет же дискуссию премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

ОбществоВласть Татарстан
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также