Двое членов кабмина РФ проводят совещания в Казани

В Казань прибыли уже два представителя российского правительства. Вице-премьер Дмитрий Чернышенко и министр здравоохранения Михаил Мурашко проводят рабочие совещания.

Чернышенко возглавил заседание наблюдательного совета Университета Иннополис, рассказала «Реальному времени» руководитель пресс-службы президента РТ Лилия Галимова.

Министр здравоохранения же проводит селекторное совещание по вопросу маркировки лекарств.

Напомним, что сегодня в Казани проводится федеральное совещание по вопросам партнерства государства и компаний в IT-области. В нем примут участие также вице-премьер Марат Хуснуллин, глава Минобрнауки РФ Валерий Фальков и министр цифрового развития Максут Шадаев. Проведет же дискуссию премьер-министр РФ Михаил Мишустин.