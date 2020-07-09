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Медведев заявил, что собирается привиться от коронавируса

11:04, 09.07.2020
Медведев заявил, что собирается привиться от коронавируса
Фото: vk.com/dm

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что будет прививаться от коронавируса, когда появится вакцина.

Медведев считает, что вакцинация должна быть массовой, не только в России, но и в других странах.

«Я считаю, что этим необходимо воспользоваться всем. Я, естественно, тоже готов буду сделать такую прививку», — сказал он в интервью журналистам ИД «Комсомольская правда».

Ранее Медведев назвал три шока для экономики России во время пандемии COVID-19.

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