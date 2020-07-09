Медведев заявил, что собирается привиться от коронавируса

Зампред Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что будет прививаться от коронавируса, когда появится вакцина.

Медведев считает, что вакцинация должна быть массовой, не только в России, но и в других странах.

«Я считаю, что этим необходимо воспользоваться всем. Я, естественно, тоже готов буду сделать такую прививку», — сказал он в интервью журналистам ИД «Комсомольская правда».



Ранее Медведев назвал три шока для экономики России во время пандемии COVID-19.

