Более 20 пациентов в Казани, переболевших COVID-19, прошли курс реабилитации

В Казани более 20 пациентов, перенёсших пневмонию, вызванную коронавирусной инфекцией, прошли курс реабилитации в госпитале ветеранов войн.

Пациенты делают лечебные упражнения с помощью дыхательных тренажеров.

«Впервые внедрили озонотерапию в виде ингаляций, в виде орошений и озонотерапию в дыхательном тренажёре. Внедрили также физиотерапевтические методы. Это применение низкочастотной магнитотерапии, поляризованного света, КВЧ-терапии, ультрафиолетового облучения, ингаляций» — рассказала главный внештатный специалист по медицинской реабилитации, доктор медицинских наук Резеда Бодрова.

Занятия по лечебной физкультуре проводятся три раза в неделю в группах по пять человек. В курс восстановления: групповая дыхательная гимнастика, массаж грудной клетки, сухие углекислые ванны и физиотерапия, сообщает пресс-служба Минздрава РТ.

Напомним, курс реабилитации пациенты, переболевшие COVID-19, начали проходить в начале июля. Пилотными площадками стали два медицинских учреждения Казани: городская поликлиника №7 и госпиталь для ветеранов войн.

