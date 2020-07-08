КФУ вошел в топ-100 предметного рейтинга QS «Нефтегазовое дело»

Казанский федеральный университет (КФУ) вошел в топ-100 мировых вузов в рейтинге «Нефтегазовое дело (инженерия)» (Subject Engineering — Petroleum) предметных рейтингов QS World University Rankings by Subject 2020.



Дисциплина «Нефтегазовое дело (инженерия)» была включена в предметный рейтинг QS впервые, она представлена 76 университетами мира, среди которых 5 — российских.

КФУ вместе с Новосибирским университетом и Санкт-Петербургским университетом расположились в диапазоне 51—75. Томский политехнический университет занял 26-е место в списке, Московский государственный университет — 42-е место.

Казанский вуз набрал 60,8 балла. Лучшие результаты КФУ продемонстрировал по индикаторам «Репутация среди работодателей» (64,9 — 41-е место в рейтинге) и «Академическая репутация» (58,2 — 39-е место в рейтинге), сообщает пресс-служба КФУ.

Ранее три казанских вуза вошли в девятый ежегодный рейтинг лучших вузов России RAEX-100. Выше других оказался Казанский федеральный университет — в 2020 году он занял 18-е место.

