В некоторых домах в поселке Юдино на сутки отключат воду

Завтра, 9 июля, в некоторых домах казанского поселка Юдино на время отключат воду.

Так, с 9.00 9 июля до 9.00 10 июля воды не будет по следующим адресам:

ул.Бирюзовая, 2, 2а (школа №153), 3, 3/1, 4, 5/34, 8/21

ул.Больничная, 21

ул.Железнодорожников, 15, 17, 19, 19б, 19 к.1, 19а, 20, 21, 22, 23, 24, 26/31, 27/33, 29 (детсад №62)

во всех домах по ул.Ильича, кроме домов №№ 3, 4, 5, 5а, 26, 28

ул.Лейтенанта Красикова, 1, 2, 3/27, 4, 6, 12, 12а

ул.Нижняя, 1, 3, 5, 8

ул.Окраинная, 1

Октябрьский переулок (все дома)

ул.Политехническая, 3а (ледовая арена)

ул.Революционная, 14, 14 к.1; 16, 16 к.1,4; 16/1, 16/2, 39, 41, 41а, 43/19.

Это связано с работами по подключению водопроводов, сообщили в мэрии города.

Сегодня в Казани в нескольких домах на пересечении улицы Сахарова и проспекта Победы отключили воду. В «Водоканале» заявили, что воды нет из-за аварий.

