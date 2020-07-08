В Казани в разгар жары отключили воду

Фото: realnoevremya.ru / Максим Платонов

В Казани в нескольких домах на пересечении улицы Сахарова и проспекта Победы отключили воду. Жители жалуются, что отключение произошло в один из самых жарких дней.

В диспетчерской «Водоканала» объяснили, что воды нет из-за аварии. Когда она будет устранена, пока неизвестно.

Напомним, 6 июля в 10-м микрорайоне также произошла авария на участке водопровода. В результате поток воды затопил улицу Фучика. Авария затронула 506 многоквартирных домов.